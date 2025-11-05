Estudo reforça benefícios de vacinas contra covid em crianças e adolescentes

A vacinação contra a covid-19 em crianças e adolescentes é uma boa medida de saúde pública, conclui um estudo publicado nesta quarta-feira (5), que constatou que os pacientes jovens enfrentam um risco maior de desenvolver problemas após uma infecção do que efeitos colaterais após a vacina. Em pessoas menores de 18 anos, "uma primeira infecção por covid está associada a riscos pouco frequentes, mas graves, para a saúde, que persistem por vários meses", afirma o estudo publicado na revista 'The Lancet Child & Adolescent Health' e elaborado com base em dados retrospectivos de milhões de pacientes jovens britânicos entre 2020 e 2022.

Por sua vez, "os riscos observados após uma primeira vacinação se limitam ao período imediatamente posterior à mesma e são significativamente menores do que após uma infecção por SARS-CoV-2", acrescentam os autores, que abordaram especificamente o imunizante da Pfizer. A pesquisa fornece elementos de resposta a uma questão especialmente delicada desde o início da pandemia de coronavírus, em 2020, sobre a necessidade ou não de vacinar os mais jovens. Neste tipo de população, os riscos associados à infecção por SARS-CoV-2 parecem muito menores do que nas pessoas com idade avançada. As vacinas com tecnologia baseada no RNA mensageiro — a da Pfizer e a da Moderna, que agora está praticamente fora de uso — podem, em casos muito raros, provocar problemas cardíacos. Mas, segundo o estudo publicado nesta quarta-feira, os riscos cardíacos de uma infecção por covid superam por ampla margem, mesmo nos jovens, os relacionados à vacina da Pfizer. Os pesquisadores mencionam entre as complicações "tromboembolismo, trombocitopenia, miocardite e pericardite".