Estêvão marca e Chelsea empata com Qarabag (2-2) na Champions

Com gols do brasileiro Estêvão e do argentino Alejandro Garnacho, o Chelsea conseguiu um empate em 2 a 2 com o Qarabag nesta quarta-feira (5), no Azerbaijão, pela 4ª rodada da Liga dos Campeões. O ex-atacante do Palmeiras abriu o placar para os 'Blues' aos 16 minutos em Baku, mas os donos da casa reagiram antes do intervalo, primeiro com um gol do cabo-verdiano Leandro Andrade (29') e depois com um pênalti convertido por Marko Jankovic (39').

No segundo tempo, em um contra-ataque do time inglês, Garnacho tentou passe para Estêvão e a defesa cortou, mas o argentino aproveitou a sobra e bateu de perna esquerda para empatar (53'). Com o resultado, o Chelsea soma sete pontos nesta primeira fase da Champions, ainda fora da zona de classificação direta para as oitavas de final. Na próxima rodada, no final do mês, os campeões da primeira Copa do Mundo de Clubes da Fifa receberão o Barcelona em Stamford Bridge. Em jogo simultâneo, o Villarreal foi derrotado por 1 a 0 na visita ao Pafos, do Chipre, e ficou em situação complicada na Champions.