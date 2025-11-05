Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Emmanuel Carrère ganha prêmio Médicis na França com livro sobre sua mãe

Autor AFP
O escritor Francês Emmanuel Carrère ganhou, nesta quarta-feira (5), o prêmio Médicis por seu romance 'Kolkhoze', sobre sua mãe, anunciou o júri do prestigioso prêmio.

O célebre escritor, autor de obras conhecidas como 'O Adversário' e 'Limònov', recebeu o prêmio Médicis no dia seguinte ao anúncio do Goncourt, prêmio literário mais importante da literatura francesa, ao qual ele também concorria.

Em 'Kolkhoze', o autor de 67 anos narra a história de quatro gerações de uma mesma família, a de sua mãe Hélène Carrère d'Encausse, renomada historiadora especialista em Rússia e vencedora do Prêmio Princesa de Astúrias de Ciências Sociais 2023.

"É um prazer receber o Médicis porque é realmente um prêmio literário", disse Carrère, após o anúncio do prêmio, concedido por um júri composto por escritores.

O escritor assegurou que não estava decepcionado por não ter ganhado o Goncourt. "Como acho os livros de Laurent Mauvignier muito bonitos, não sinto nenhuma injustiça", declarou. "O curioso é que não obtive nenhum voto" na votação do júri.

Desde o início da sua carreira, em 1983, Carrère publicou 17 livros, além de inúmeros artigos como jornalista e trabalhos como roteirista.

Além de Carrère, o júri do Médicis concedeu o prêmio de romance estrangeiro à britânica Nina Allan por 'Les Bons Voisins' e o de ensaio a Fabrice Gabriel por 'Au cinéma Central', um livro em homenagem à sétima arte.

