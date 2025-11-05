Emmanuel Carrère ganha prêmio Médicis na França com livro sobre sua mãe

O célebre escritor, autor de obras conhecidas como 'O Adversário' e 'Limònov', recebeu o prêmio Médicis no dia seguinte ao anúncio do Goncourt, prêmio literário mais importante da literatura francesa, ao qual ele também concorria.

O escritor Francês Emmanuel Carrère ganhou, nesta quarta-feira (5), o prêmio Médicis por seu romance 'Kolkhoze', sobre sua mãe, anunciou o júri do prestigioso prêmio.

Em 'Kolkhoze', o autor de 67 anos narra a história de quatro gerações de uma mesma família, a de sua mãe Hélène Carrère d'Encausse, renomada historiadora especialista em Rússia e vencedora do Prêmio Princesa de Astúrias de Ciências Sociais 2023.

"É um prazer receber o Médicis porque é realmente um prêmio literário", disse Carrère, após o anúncio do prêmio, concedido por um júri composto por escritores.

O escritor assegurou que não estava decepcionado por não ter ganhado o Goncourt. "Como acho os livros de Laurent Mauvignier muito bonitos, não sinto nenhuma injustiça", declarou. "O curioso é que não obtive nenhum voto" na votação do júri.

Desde o início da sua carreira, em 1983, Carrère publicou 17 livros, além de inúmeros artigos como jornalista e trabalhos como roteirista.