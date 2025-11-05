Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cruz Vermelha prevê que número de mortos por furacão na Jamaica permanecerá 'baixo'

Cruz Vermelha prevê que número de mortos por furacão na Jamaica permanecerá 'baixo'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Cruz Vermelha estimou, nesta quarta-feira (5), que o número de mortos após a passagem do furacão Melissa na Jamaica continue sendo relativamente "baixo" e destacou que as evacuações em massa realizadas previamente ajudaram a limitar o desastre.

Uma semana depois de o furacão Melissa ter atingido a Jamaica como uma das tempestades mais potentes já registradas, o balanço de mortos na ilha se mantém em 32, de um total de 76 em todo o Caribe.

"Por enquanto, os números parecem baixos", declarou Loyce Pace, diretora regional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) para as Américas, ressaltando que mais de um milhão de pessoas "foram diretamente afetadas por sua trajetória na Jamaica".

Em entrevista à AFP na sede da FICV, em Genebra, ela reconheceu, no entanto, que o número de vítimas pode aumentar.

"Literalmente, seguimos cavando", disse, acrescentando que, à medida que o acesso melhorar, "acho que vão encontrar muitos danos e, possivelmente, mais mortos (...) Esperemos que os números não aumentem demais".

Pace destacou a "ação antecipada" que permitiu limitar as consequências. "A ação precoce salva vidas", afirmou.

Ela também elogiou o governo jamaicano por ter levado a tempestade "muito a sério" e emitido "mensagens muito claras às comunidades de que (...) precisavam sair", além de ter disponibilizado abrigos para quem não o fez.

"Eles estavam preparados, tão preparados quanto podiam estar para uma tempestade desse porte", afirmou.

A Cruz Vermelha Jamaicana e outras organizações também haviam se preparado para a temporada de furacões no Caribe, mobilizando ajuda, posicionando equipes de socorro e planejando como manter as comunicações quando as redes falhassem.

A responsável pela Cruz Vermelha reconheceu, no entanto, que a reconstrução será um desafio. "Se não for considerado uma emergência, quem ainda estará lá dentro de 30 dias?", questionou.

nl/rjm/pc/mb/lm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar