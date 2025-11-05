Conselho Permanente da OEA apoia governo guatemalteco em plena crise judicial

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos (OEA) aprovou nesta quarta-feira (5), por unanimidade, uma declaração de apoio ao governo guatemalteco de Bernardo Arévalo, questionado pelo Ministério Público. A organização regional enviará uma missão especial para acompanhar "os processos-chave de seleção de autoridades judiciais e de controle em 2026" no país centro-americano, anunciou a representante da Guatemala no Conselho Permanente, Claudia Lissette Escobar, que promoveu o texto de apoio.

A moção exorta "todas as instituições do Estado da Guatemala, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário (...) a agir com estrito respeito à Constituição", leu a embaixadora. O chanceler guatemalteco, Carlos Martínez, compareceu há uma semana ao principal órgão da OEA para denunciar um "golpe de Estado técnico" contra o governo. A procuradora-geral da Guatemala, Consuelo Porras, busca a ilegalização do partido do presidente, o Semilla, e a retirada da imunidade de Arévalo após a fuga de cerca de vinte líderes da gangue Barrio 18 da prisão. A Corte de Constitucionalidade, instância judicial máxima, ratificou, no entanto, a validade da vitória eleitoral de 2023 e a posse de Arévalo.