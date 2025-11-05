Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Califórnia aprova novo mapa da Câmara dos Representantes dos EUA

Califórnia aprova novo mapa da Câmara dos Representantes dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os eleitores da Califórnia aprovaram na terça-feira, 4, um novo mapa eleitoral para o Congresso, elaborado para eleger mais democratas para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O novo mapa pode ajudar a conquistar cinco cadeiras dos republicanos para os democratas nas eleições de meio de mandato do próximo ano.

O mapa estará em vigor pelos próximos três ciclos eleitorais. A medida foi apresentada em resposta ao redistritamento de meio de mandato do Texas, que também visa conquistar cinco cadeiras para eleger mais republicanos. A medida orienta a comissão independente de redistritamento da Califórnia a retomar a elaboração dos mapas eleitorais para o Congresso em 2031. (Com informações da Associated Press)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar