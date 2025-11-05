Bélgica convoca reunião de emergência após avistamentos de drones paralisarem aeroportos

O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional após diversos drones serem vistos no espaço aéreo belga na noite de terça-feira. O encontro foi marcado para quinta-feira, às 10 horas (horário local).

Segundo as autoridades locais, os equipamentos foram avistados sobre aeroportos e bases militares. Devido ao incidente, o tráfego aéreo do Aeroporto de Bruxelas teve de ser interrompido duas vezes na noite de ontem e dezenas de voos foram cancelados. O Aeroporto de Liège, um importante centro de transporte de cargas, também sofreu interrupções.