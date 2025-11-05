Balmain anuncia saída de seu diretor artístico Olivier Rousteing

A marca francesa de luxo Balmain anunciou, nesta quarta-feira (5), que Olivier Rousteing, seu diretor artístico há 14 anos, está deixando a empresa. A marca francesa indicou em sua mensagem no Instagram que revelaria "em breve" sua "nova organização artística".

"Quero expressar minha mais sincera gratidão a Olivier (Rousteing) por sua extraordinária contribuição a Balmain" onde "não apenas redefiniu as fronteiras da moda, mas também inspirou uma geração", afirmou Rashid Mohamed Rashid, presidente da Mayhoola, fundo de investimento com sede no Catar ao qual pertence a marca. Rousteing, um dos poucos estilistas negros ou mestiços no setor, chegou em 2011 à frente da direção artística da Balmain e desde então multiplicou as ações para tornar o universo de luxo para os jovens e "democratizar" a moda. "Hoje marca o fim da minha etapa na Balmain. Há 16 anos, comecei esta aventura" sem "saber o que o futuro me reservava" (em 2009 começou como responsável de estúdio), comentou Rousteing em sua conta do Instagram, onde possui mais de nove milhões de seguidores. "Foi uma história extraordinária, uma história de amor, uma história de vida. Nada disso teria sido possível sem minha família escolhida, minha equipe, o grupo e todas as pessoas que acreditaram em mim desde o início", prosseguiu.