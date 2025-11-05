Avalanche em montanha na Itália deixa cinco alemães mortos

Três grupos de turistas foram atingidos por avalanche durante subida a pico nos Alpes italianos.Cinco turistas alemães morreram após serem atingidos por uma avalanche no Tirol do Sul, no norte da Itália, informaram equipes de resgate neste domingo (02/11). Três vítimas – dois homens e uma mulher – já haviam sido encontradas mortas no sábado, enquanto os corpos de outras duas pessoas desaparecidas, um homem e sua filha de 17 anos, foram encontrados na manhã de domingo. O serviço de resgate em montanha já havia presumido, horas após o acidente, que não havia sobreviventes – principalmente porque eles haviam caído de uma altura de cerca de 200 metros. Turistas estavam em três grupos independentes Os montanhistas foram atingidos pela avalanche por volta das 16h de sábado, enquanto caminhavam, subindo a montanha Vertainspitze (Cima Vertana, em italiano), a uma altitude de mais de 3.500 metros. Não se sabe por que eles ainda estavam subindo a uma hora relativamente tardia, disseram os socorristas. A avalanche começou a cerca de 100 metros do pico da montanha. De acordo com informações iniciais, os montanhistas estavam em três grupos – um de três pessoas e dois de dois integrantes cada um –, que caminhavam independentemente uns dos outros. Dois homens sobreviveram ao acidente e foram levados de helicóptero para um hospital na cidade próxima de Bolzano. A subida ao Vertainspitze é considerada longa e árdua, mas não tecnicamente difícil. Segundo os socorristas de montanha, os turistas já haviam iniciado a caminhada naquela manhã, em Sulden. A avalanche ocorreu quando começava a anoitecer. Região popular entre alemães O Tirol do Sul é uma região popular para montanhismo entre turistas da Alemanha. O pico mais alto da região é o Ortler, que atinge 3.905 metros. Acidentes com avalanches são um problema persistente nos Alpes italianos, com o país registrando uma das maiores médias anuais de mortes nos últimos 10 anos entre as principais nações de esqui. As vítimas são frequentemente esquiadores de montanha e praticantes de esqui freeride, que praticam esqui fora das pistas preparadas. Algumas análises sugerem que o número de acidentes aumentou nos últimos anos, possivelmente devido a mais pessoas indo para áreas remotas logo após uma nevasca. md (AP, DPA)