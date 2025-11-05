Atropelamento deixa feridos em ilha turística da França

Um motorista atropelou deliberadamente pedestres e ciclistas nesta quarta-feira, 5, entre duas cidades vizinhas na Île dOléron, uma tranquila ilha francesa popular entre turistas na costa do Atlântico, ferindo nove pessoas antes de ser preso, disseram autoridades. Dois dos feridos ficaram em estado crítico, disse o ministro do Interior, Laurent Nuñez. Ele afirmou que uma investigação estava em andamento para apurar os fatos.

"Estamos extremamente chocados", disse o prefeito de Dolus-dOléron, Thibault Brechkoff na BFM-TV. "Todos os serviços municipais estão totalmente mobilizados. Dois helicópteros foram para o local para transportar os que estavam mais gravemente feridos para Poitiers." Brechkoff disse que ele mesmo ligou para a mãe de uma das vítimas feridas. "Você nunca está preparado para anunciar notícias como esta", disse ele.