Ataque a faca deixa feridos em trem na Inglaterra

Dois homens foram presos. Onze pessoas ficaram feridas após esfaqueamento em trem que ia do norte da Inglaterra para Londres. Polícia disse não haver indício de motivação terrorista.Onze pessoas ficaram feridas após serem esfaqueadas na noite deste sábado em um trem que viajava do norte da Inglaterra para Londres. Duas das vítimas foram feridas gravemente. Dois suspeitos foram detidos após o trem ser parado na estação de Huntingdon. A identidade deles não foi divulgada até o começo da tarde deste domingo (02/11), assim como o motivo do ataque. A polícia disse não ter indícios de que o incidente tenha tido motivação terrorista. Também informou que os suspeitos são dois homens nascidos no Reino Unido, que estão sob custódia em delegacias separadas. Segundo o superintendente da polícia de transporte, John Loveless, os presos são um britânico negro de 32 anos e um descendente de família caribenha de 35 anos. O secretário de Defesa britânico, John Healey, afirmou, também neste domingo que o incidente foi um "ataque isolado". Embora 10 pessoas tenham sido inicialmente levadas para o hospital, quatro receberam alta posteriormente. Uma 11ª chegou ao hospital posteriormente para ser atendida. Duas pessoas permaneciam em estado grave na tarde deste domingo. O trem de alta velocidade viajava entre Doncaster, cidade no nordeste da Inglaterra, e a estação King's Cross, no norte de Londres, e estava lotado de passageiros, mas foi obrigado a parar em Huntingdon, 126 quilômetros ao norte da capital britânica, depois que a polícia recebeu ligações alertando sobre o ataque. Várias testemunhas descreveram um homem encapuzado, vestido de preto e com uma faca longa, como o principal agressor, que atacou várias pessoas por razões ainda desconhecidas, antes de ser imobilizado com uma arma de choque por um policial. "Sangue por toda parte" "Havia sangue por toda parte, foi uma cena horrível e muito violenta. Parecia cena de filme, não parecia real e causou pânico nos trens", disse uma testemunha ao jornal The Sun. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, classificou o incidente como "profundamente preocupante", enquanto sua ministra do Interior, Shabana Mahmood, pediu que sejam evitadas "especulações" sobre o ocorrido. O superintendente de polícia Chris Casey afirmou que a investigação está em andamento, embora "possa levar algum tempo até que algo seja confirmado. Nesta fase preliminar, não seria apropriado especular sobre as causas do incidente". Na segunda-feira passada, um homem também foi morto a facadas em Uxbridge, oeste de Londres, por um refugiado afegão que foi posteriormente preso. Este incidente se soma a uma série de esfaqueamentos que têm gerado certo grau de ansiedade no país, convenientemente alimentada por grupos de extrema direita e anti-imigração. Ao que tudo indica, esse é o motivo da cautela com que a polícia britânica e o governo estão divulgando informações sobre as duas pessoas presas após o ataque ao trem e seus possíveis motivos. md (EFE, ots)