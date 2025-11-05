Alto funcionário da Colômbia questiona existência da quadrilha Tren de Aragua

O conselheiro de paz do presidente colombiano, Gustavo Petro, questionou, nesta quarta-feira (5), a existência da quadrilha criminosa Tren de Aragua, pondo em dúvida o início dos diálogos de paz. Um indivíduo conhecido pelo codinome Larry Changa, considerado um dos líderes da organização de origem venezuelana, enviou em outubro uma carta a Petro com a proposta de realizar diálogos que levem ao seu desarmamento.

Até o momento, o presidente não respondeu ao pedido do líder criminoso, que está em um presídio de Bogotá, à espera de ser resolvido um pedido de extradição do Chile. O conselheiro de paz Otty Patiño questionou, nesta quarta-feira, a existência do Tren de Aragua, grupo criado na Venezuela e ao qual os Estados Unidos classificaram "como uma importante organização criminosa transnacional" em 2024. Em entrevista à W Radio, ele contou que após consultas com o embaixador colombiano em Caracas, concluiu que a organização "não existe". O diplomata "me diz que existiu, mas que isso é questão do passado", acrescentou Patiño, que é encarregado de iniciar qualquer diálogo de paz com grupos armados.

Portanto, o conselheiro pôs em dúvida que o governo vá iniciar diálogos de paz com a quadrilha. "Não sei como se pode dialogar com uma organização cuja existência é um pouquinho fantasmagórica, é muito difícil começar a falar com fantasmas ou com organizações de existência duvidosa", acrescentou o conselheiro. O presidente americano, Donald Trump, declarou o Tren de Aragua como organização "terrorista" no marco de sua investida contra o narcotráfico na América Latina.