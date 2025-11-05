A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

BUENOS AIRES (Argentina) - Começa o julgamento da ex-presidente Cristina Kirchner no caso "Cuadernos". -

BELÉM (Brasil) - Cúpula de chefes de Estado antes da COP30 - (até 7)

QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras - (até 13)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras: Resultados do 3º trimestre - 10H00

CHICAGO (Estados Unidos) - Abertura de processo judicial civil contra a Boeing pelo caso da queda de um 737 MAX da Ethiopian Airlines em março de 2019 - (até 7)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Manifestação 'Trump Must Go' (Trump tem que sair) por ocasião do primeiro aniversário da eleição de Donald Trump para um segundo mandato -

QUITO (Equador) - Secretária americana de Segurança Nacional visitará Quito - (até 6)

(+) CARACAS (Venezuela) - Feira do livro de Caracas - (até 10)

Europa

ISTAMBUL (Turquia) - Retomada das negociações entre Paquistão e Afeganistão -

(+) PARIS (França) - Publicação do Observatório de Ação Climática 2025 pela OCDE - 07H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão XIV recebe o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, no Vaticano - 07H30

GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da Organização Meteorológica Mundial sobre o estado do clima global em 2025. - 13H00

PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)

(+) Star City (Rússia) - Coletiva de imprensa da tripulação da Soyuz MS-28 antes de partir para missão na ISS -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DOHA (Catar) - Segunda Cúpula Mundial das Nações Unidas pelo desenvolvimento social -

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e encontro com o presidente Donald Trump -

BRASÍLIA (Brasil) - STF analisa recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra sua condenação por tentativa de golpe de Estado - 09H00 (até 14)

(*) BELÉM (Brasil) - Ministro do Desenvolvimento alemão, Radovan, na conferência climática COP30 no Brasil - (até 11)

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Aniversário de 40 anos do holocausto do Palácio da Justiça em Bogotá -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego - 11H30

Europa

(+) MOSCOU (Rússia) - Coletiva de imprensa da porta-voz do ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova - 02H00

(+) ROMA (Itália) - O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se reúne com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni - 12H00

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025

América

LA PAZ (Bolívia) - Rodrigo Paz sucede a Luis Arce como presidente -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Música: Show da banda americana Linkin Park -

Europa

(+) MADRI (Espanha) - Membros de grupos da extrema direita se manifestam em frente ao Parlamento espanhol - 15H00

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO DE 2025

América

SANTA MARTA (Colômbia) - Cúpula da UE e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) - 12H00 (até 10)

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sobre os vínculos entre conflitos, deslocamentos populacionais e fenômenos meteorológicos extremos no contexto da COP30 - 21H00

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

América

BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 - (até 21)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, recebe o homólogo sírio, Ahmad al-Shara, na Casa Branca -

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o tráfico de armas, sobretudo no Caribe e na África - 13H00

Europa

LISBOA (Portugal) - Web Summit, o encontro anual da economia digital e das novas tecnologias - (até 13)

TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025

Mundo

MUNDO - Dia do Armistício -

América

(+) NIAGARA (Canadá) - Reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 - (até 12)

(+) SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento da campanha do candidato à Presidência do Chile, José Antonio Kast -

(+) Santiago Sacatepéquez (Guatemala) - Conferência regional sobre familiares de pessoas desaparecidas organizada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha - (até 12)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de outubro - 10H00

(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Sudão do Sul - 13H00

(+) SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento de campanha da candidata à Presidência do Chile, Jeannette Jara - 19H00 (até 13)

Europa

(+) DUBLIN (Irlanda) - Catherine Connolly é empossada presidente da Irlanda - 08H00

(+) GENEBRA (Suíça) - Venda na casa de leilões Christie's de um diamante azul com valor estimado entre 20 e 30 milhões de dólares, que antes pertenceu à esposa do bilionário americano Paul Mellon - 15H00

QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Funeral em Washington da célebre primatologista britânica Jane Goodall - 14H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo) -

(+) GENEBRA (Suíça) - Venda na casa de leilões Sotheby's de um raro diamante rosa de 10,08 quilates -

(+) PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris - 06H30 (até 19 de Dezembro)

VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) SINGAPURA (Cingapura) - Festival FinTech de Singapura - 02H00 (até 14)

QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

(+) PARIS (França) - 10º aniversário dos ataques de 13 de novembro em Paris -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Finanças da UE (Ecofin) - (até 14)

(+) BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen - (até 28 de Dezembro 2026)