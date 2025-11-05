Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AFP
AFP
Notícia

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 6 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 BELÉM (Brasil) - Cúpula de chefes de Estado antes da COP30 -  (até 7)

 BUENOS AIRES (Argentina) - Começa o julgamento da ex-presidente Cristina Kirchner no caso "Cuadernos". - 

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Cúpula EUA-Ásia Central - 

 CHICAGO (Estados Unidos) - Abertura de processo judicial civil contra a Boeing pelo caso da queda de um 737 MAX da Ethiopian Airlines em março de 2019 -  (até 7)

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Petrobras: Resultados do 3º trimestre -  10H00

 QUITO (Equador) - Campanha eleitoral para referendo sobre bases militares estrangeiras -  (até 13)

 (+) CARACAS (Venezuela) - Feira do livro de Caracas -  (até 10)

 QUITO (Equador) - Secretária americana de Segurança Nacional visitará Quito -  (até 6)

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Manifestação 'Trump Must Go' (Trump tem que sair) por ocasião do primeiro aniversário da eleição de Donald Trump para um segundo mandato - 

Europa

 ISTAMBUL (Turquia) - Retomada das negociações entre Paquistão e Afeganistão - 

 (+) PARIS (França) - Publicação do Observatório de Ação Climática 2025 pela OCDE -  07H00

 (+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão XIV recebe o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, no Vaticano -  07H30

 GENEBRA (Suíça) - Conferência de imprensa da Organização Meteorológica Mundial sobre o estado do clima global em 2025. -  13H00

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

 (+) Star City (Rússia) - Coletiva de imprensa da tripulação da Soyuz MS-28 antes de partir para missão na ISS - 

Oriente Médio e África do Norte

 (+) DOHA (Catar) - Segunda Cúpula Mundial das Nações Unidas pelo desenvolvimento social - 

SEXTA-FEIRA, 7 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Visita do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e encontro com o presidente Donald Trump - 

 BRASÍLIA (Brasil) - STF analisa recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra sua condenação por tentativa de golpe de Estado -  09H00 (até 14)

 (*) BELÉM (Brasil) - Ministro do Desenvolvimento alemão, Radovan, na conferência climática COP30 no Brasil -  (até 11)

 (+) BOGOTÁ (Colômbia) - Aniversário de 40 anos do holocausto do Palácio da Justiça em Bogotá - 

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -  11H30

Europa

 (+) MOSCOU (Rússia) - Coletiva de imprensa da porta-voz do ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova -  02H00

 (+) ROMA (Itália) - O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se reúne com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni -  12H00

SÁBADO, 8 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 LA PAZ (Bolívia) - Rodrigo Paz sucede a Luis Arce como presidente - 

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Música: Show da banda americana Linkin Park - 

Europa

 (+) MADRI (Espanha) - Membros de grupos da extrema direita se manifestam em frente ao Parlamento espanhol -  15H00

DOMINGO, 9 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 SANTA MARTA (Colômbia) - Cúpula da UE e da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) -  12H00 (até 10)

Europa

 (+) GENEBRA (Suíça) - Relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados sobre os vínculos entre conflitos, deslocamentos populacionais e fenômenos meteorológicos extremos no contexto da COP30 -  21H00

SEGUNDA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 BELÉM (Brasil) - Conferência Climática COP30 -  (até 21)

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente americano, Donald Trump, recebe o homólogo sírio, Ahmad al-Shara, na Casa Branca - 

 (+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o tráfico de armas, sobretudo no Caribe e na África -  13H00

Europa

 LISBOA (Portugal) - Web Summit, o encontro anual da economia digital e das novas tecnologias -  (até 13)

TERÇA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2025

Mundo

 MUNDO - Dia do Armistício - 

América

 (+) NIAGARA (Canadá) - Reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 -  (até 12)

 (+) SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento da campanha do candidato à Presidência do Chile, José Antonio Kast - 

 (+) Santiago Sacatepéquez (Guatemala) - Conferência regional sobre familiares de pessoas desaparecidas organizada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha -  (até 12)

 (+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação do mês de outubro -  10H00

 (+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o Sudão do Sul -  13H00

 (+) SANTIAGO (Chile) - Evento de encerramento de campanha da candidata à Presidência do Chile, Jeannette Jara -  19H00 (até 13)

Europa

 (+) DUBLIN (Irlanda) - Catherine Connolly é empossada presidente da Irlanda -  08H00

 (+) GENEBRA (Suíça) - Venda na casa de leilões Christie's de um diamante azul com valor estimado entre 20 e 30 milhões de dólares, que antes pertenceu à esposa do bilionário americano Paul Mellon -  15H00

QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

América

 (+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Funeral em Washington da célebre primatologista britânica Jane Goodall -  14H00

Europa

 (+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo) - 

 (+) GENEBRA (Suíça) - Venda na casa de leilões Sotheby's de um raro diamante rosa de 10,08 quilates - 

 (+) PARIS (França) - Crimes contra a humanidade na República Democrática do Congo: o ex-líder rebelde Roger Lumbala é julgado em Paris -  06H30 (até 19 de Dezembro)

 VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep -  08H00

Ásia-Pacífico

 (+) SINGAPURA (Cingapura) - Festival FinTech de Singapura -  02H00 (até 14)

QUINTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2025

Europa

 (+) PARIS (França) - 10º aniversário dos ataques de 13 de novembro em Paris - 

 (+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de ministros das Finanças da UE (Ecofin) -  (até 14)

 (+) BRAUNSCHWEIG (Alemanha) - Processo de cinco acusados no escândalo 'dieselgate', o escândalo sobre emissões na Volkswagen -  (até 28 de Dezembro 2026)

