Voos suspensos no aeroporto de Bruxelas por suspeita de drones

O tráfego aéreo foi interrompido na noite desta terça-feira (4) no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, o mais importante da Bélgica, após suspeitas de avistamento de drones, informou uma porta-voz da empresa responsável por sua operação. "Não há mais voos de saída ou de chegada devido a suspeitas de drones", declarou a porta-voz à AFP.

Em Charleroi, o segundo maior aeroporto belga, também foram suspensas provisoriamente as aterrissagens como medida de precaução, informou a empresa operadora. Nenhuma informação foi fornecida sobre a duração estimada das perturbações. A Skeyes, empresa encarregada do controle aéreo na Bélgica, não pôde ser contatada de imediato. Assim como vários países europeus nos últimos dois meses, a Bélgica tem registrado episódios de voos de drones suspeitos sobre locais ou infraestruturas sensíveis.