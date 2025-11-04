Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Voos suspensos no aeroporto de Bruxelas por suspeita de drones

Autor AFP
Tipo Notícia

O tráfego aéreo foi interrompido na noite desta terça-feira (4) no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, o mais importante da Bélgica, após suspeitas de avistamento de drones, informou uma porta-voz da empresa responsável por sua operação.

"Não há mais voos de saída ou de chegada devido a suspeitas de drones", declarou a porta-voz à AFP.

Em Charleroi, o segundo maior aeroporto belga, também foram suspensas provisoriamente as aterrissagens como medida de precaução, informou a empresa operadora.

Nenhuma informação foi fornecida sobre a duração estimada das perturbações.

A Skeyes, empresa encarregada do controle aéreo na Bélgica, não pôde ser contatada de imediato.

Assim como vários países europeus nos últimos dois meses, a Bélgica tem registrado episódios de voos de drones suspeitos sobre locais ou infraestruturas sensíveis.

No fim de semana passado, a base militar de Kleine-Brogel, no noroeste do país — que abriga armas nucleares americanas — foi sobrevoada três vezes, o que levou à abertura de uma investigação pelo serviço de inteligência militar belga.

Questionado na segunda-feira, o ministro da Defesa belga, Theo Francken, recusou-se a apontar a Rússia como responsável por esses incidentes, mas mencionou uma operação coordenada realizada por "profissionais" para "desestabilizar" a Bélgica.

"Estão tentando [semear] o pânico na Bélgica", afirmou o ministro à rádio pública francófona RTBF.

