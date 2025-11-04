Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump renomeia Jared Isaacman para liderar a NASA

Trump renomeia Jared Isaacman para liderar a NASA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, renomeou nesta terça-feira, 04, Jared Isaacman para dirigir a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA), uma reviravolta após encerrar abruptamente a candidatura anterior do empresário para liderar a agência.

"Sean Duffy fez um trabalho incrível como administrador da NASA. Esta noite, tenho o prazer de nomear Jared Isaacman, um líder empresarial realizado, filantropo, piloto e astronauta, como Administrador da NASA. A paixão de Jared pelo Espaço, sua experiência como astronauta e sua dedicação em expandir os limites da exploração, desvendar os mistérios do universo e avançar na nova economia espacial, o tornam idealmente qualificado para liderar a NASA em uma nova Era ousada", escreveu Trump na Truth Social.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar