Trump pede que judeus de Nova York não votem no muçulmano Mamdani para prefeito

AFP
AFP
O presidente americano, Donald Trump, atacou nesta terça-feira (4), Zohran Mamdani, um muçulmano candidato à prefeito de Nova York, a quem qualificou de um "hater de judeus", em quem a comunidade judaica não deveria votar.

"Qualquer pessoa judia que votar em Zohran Mamdani, um HATER de JUDEUS comprovado e confesso, é uma pessoa estúpida!!!", publicou o presidente em sua rede social.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana e naturalizado americano, Mamdani, de 34 anos, se declara abertamente socialista e fez campanha prometendo reduzir o custo de vida para o nova-iorquino comum.

eua governo

