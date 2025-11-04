Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que se reuniu com suíços para falar sobre comércio e Greer discutirá próximos passos

Autor Agência Estado

Trump diz que se reuniu com suíços para falar sobre comércio e Greer discutirá próximos passos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que se reuniu com representantes de alto nível da Suíça para discutir assuntos como o "comércio e desequilíbrio comercial".

"A reunião foi encerrada com o entendimento de que nosso Representante de Comércio, Jamieson Greer, discutirá os assuntos mais a fundo com os líderes da Suíça. Gostaria de parabenizar todas as pessoas presentes pelo excelente trabalho realizado", escreveu Trump na Truth Social.

