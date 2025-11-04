Trump assina decreto que reduz tarifas à China por tráfico de fentanil

A decisão formaliza uma parte importante do acordo firmado entre os presidentes americano e chinês após uma reunião na Coreia do Sul.

O presidente Donald Trump assinou nesta terça-feira (4) um decreto que reduz de 20% para 10% as tarifas adicionais sobre produtos chineses impostas em retaliação ao tráfico de fentanil para os Estados Unidos.

Trump havia imposto neste ano tarifas adicionais de 20% sobre produtos chineses devido a seu suposto papel na rede de distribuição de fentanil.

Após a reunião entre Trump e Xi Jinping na cidade de Busan, no mês passado, Pequim se comprometeu a interromper o fluxo para os Estados Unidos de materiais usados na fabricação do opioide sintético. Já Washington prometeu reduzir de 20% para 10%, a partir de 10 de novembro, suas tarifas sobre importações procedentes da China.

O decreto de hoje formaliza esse acordo, cujo cumprimento pela China será monitorado por funcionários dos Estados Unidos, ressaltou Trump.

