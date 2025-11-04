Sobe para 43 número de mortos pelo furacão Melissa no Haiti

O furacão Melissa deixou pelo menos 43 mortos no Haiti, informaram autoridades locais nesta terça-feira (4), o que eleva a 76 o número de falecidos na passagem de uma das piores tempestades em um século pelo Caribe.

Melissa devastou regiões inteiras da Jamaica e provocou inundações no Haiti e em Cuba durante sua trajetória de vários dias pelo Caribe.