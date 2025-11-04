Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sobe para 43 número de mortos pelo furacão Melissa no Haiti

Autor AFP
O furacão Melissa deixou pelo menos 43 mortos no Haiti, informaram autoridades locais nesta terça-feira (4), o que eleva a 76 o número de falecidos na passagem de uma das piores tempestades em um século pelo Caribe.

Melissa devastou regiões inteiras da Jamaica e provocou inundações no Haiti e em Cuba durante sua trajetória de vários dias pelo Caribe.

Na Jamaica, o furacão deixou ao menos 32 mortos, embora o governo do país tenha admitido na segunda-feira que o balanço vai aumentar.

Além dos 43 mortos, o furacão deixou 13 desaparecidos no Haiti, segundo um documento da Defesa Civil transmitido à AFP.

As autoridades haitianas decretaram três dias de luto nacional.

