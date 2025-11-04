Quatro cineastas são libertados após serem detidos por fotografarem fachada de prisão venezuelana

As autoridades da Venezuela libertaram quatro cineastas detidos na semana passada após fotografarem a fachada de uma prisão de segurança máxima, informaram ONGs na segunda-feira (3). Os quatro cineastas trabalhavam em um projeto para a escola de Artes da Universidade Central da Venezuela. O Serviço Boliviano de Inteligência Nacional (Sebin) os deteve em 31 de outubro nas proximidades da prisão de Tocorón, no estado de Aragua (centro-norte).

Noel Cisneros e Katiuska Castillo são estudantes universitários, enquanto Ingrid Briceño e Marcela Hernández já trabalham como produtoras profissionais. A Associação Venezuelana de Mulheres Cineastas - à qual pertencem - informou "com enorme alívio e alegria" sobre sua libertação. "Estão em liberdade, saudáveis e juntos às suas famílias". A ONG de direitos humanos Provea também relatou a libertação, assim como outras organizações. Tocorón foi centro de operações da gangue venezuelana Tren de Aragua, cujos tentáculos se estenderam por todo o continente.

Os Estados Unidos a classificaram como organização terrorista, enquanto o governo venezuelano afirma que foi desmantelada e denuncia que está sendo usada como pretexto para atacar o presidente Nicolás Maduro. Este presídio era uma espécie de cidadela controlada por gangues criminosas. Foi fechado em setembro de 2023 e reaberto em 2024 para abrigar centenas de detidos após as manifestações que estouraram depois da reeleição de Maduro, que a oposição denunciou como fraudulenta. Várias ONGs e defensores dos direitos humanos alertam sobre um padrão contínuo de detenções "arbitrárias".