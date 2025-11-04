Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Quatro cineastas são libertados após serem detidos por fotografarem fachada de prisão venezuelana

Autor AFP
Tipo Notícia

As autoridades da Venezuela libertaram quatro cineastas detidos na semana passada após fotografarem a fachada de uma prisão de segurança máxima, informaram ONGs na segunda-feira (3).

Os quatro cineastas trabalhavam em um projeto para a escola de Artes da Universidade Central da Venezuela. O Serviço Boliviano de Inteligência Nacional (Sebin) os deteve em 31 de outubro nas proximidades da prisão de Tocorón, no estado de Aragua (centro-norte).

Noel Cisneros e Katiuska Castillo são estudantes universitários, enquanto Ingrid Briceño e Marcela Hernández já trabalham como produtoras profissionais.

A Associação Venezuelana de Mulheres Cineastas - à qual pertencem - informou "com enorme alívio e alegria" sobre sua libertação. "Estão em liberdade, saudáveis e juntos às suas famílias".

A ONG de direitos humanos Provea também relatou a libertação, assim como outras organizações.

Tocorón foi centro de operações da gangue venezuelana Tren de Aragua, cujos tentáculos se estenderam por todo o continente.

Os Estados Unidos a classificaram como organização terrorista, enquanto o governo venezuelano afirma que foi desmantelada e denuncia que está sendo usada como pretexto para atacar o presidente Nicolás Maduro.

Este presídio era uma espécie de cidadela controlada por gangues criminosas. Foi fechado em setembro de 2023 e reaberto em 2024 para abrigar centenas de detidos após as manifestações que estouraram depois da reeleição de Maduro, que a oposição denunciou como fraudulenta.

Várias ONGs e defensores dos direitos humanos alertam sobre um padrão contínuo de detenções "arbitrárias".

No final de setembro, uma missão de especialistas da ONU alertou que a perseguição política na Venezuela está se intensificando.

Na semana passada, o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP) denunciou o desaparecimento do jornalista Joan Camargo. Seu paradeiro ainda é desconhecido. 

No final de outubro, havia pelo menos 875 detidos "com fins políticos" na Venezuela, segundo a ONG Foro Penal.

