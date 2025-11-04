Programa Mundial de Alimentos ajudou quase um milhão de pessoas em Gaza desde o cessar-fogo

Quase um milhão de pessoas receberam ajuda do Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde o início do cessar-fogo em Gaza, anunciou uma representante nesta terça-feira (4), reiterando seu apelo pela reabertura de todas as passagens de fronteira para o território. "Três semanas e meia após o cessar-fogo em Gaza, distribuímos cestas básicas para cerca de um milhão de pessoas em toda a Faixa de Gaza", disse a porta-voz do PMA, Abeer Etefa, a jornalistas em Genebra.

Ela enfatizou que, para ampliar as operações ao nível necessário, de acordo com os compromissos da agência, é preciso melhorar o acesso, principalmente por meio de mais passagens de fronteira e rotas principais dentro de Gaza. O PMA estabeleceu a meta de alcançar 1,6 milhão de pessoas. "Temos apenas duas passagens de fronteira operacionais", acrescentou Etefa, pedindo a reabertura das passagens para a parte norte do território "para estabilizar os mercados e atender às necessidades da população". Embora o consumo de alimentos tenha melhorado ligeiramente graças à ajuda humanitária e à passagem de caminhões comerciais, permanece muito abaixo dos níveis pré-conflito, observou.