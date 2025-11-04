Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente do México lança plano de segurança para conturbado estado de Michoacán

Autor AFP
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, lançou, nesta terça-feira (4), um programa para a paz e a segurança no estado de Michoacán (oeste), abalado por uma onda de protestos após o assassinato de um prefeito popular há três dias.

Quadrilhas de narcotraficantes como o poderoso Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) e La Nueva Familia Michoacana, designadas como "organizações terroristas estrangeiras" em fevereiro, pelo presidente americano, Donald Trump, operam em Michoacán.

Em sua coletiva de imprensa matinal, Sheinbaum disse que seu governo compartilha a "dor e indignação pelo covarde assassinato" de Carlos Manzo, o prefeito de Uruapan morto a tiros em 1º de novembro em um evento público.

O chamado "plano Michoacán pela paz e justiça" é uma estratégia integral "que parte de uma convicção profunda de que a segurança não se sustenta com guerras, mas com justiça, desenvolvimento e com respeito à vida", disse a presidente.

Sheinbaum respondeu assim às críticas contra sua estratégia de segurança, que privilegia combater as causas da criminalidade em vez de lançar um ataque frontal à delinquência.

"Não é apenas encher o estado de soldados e de guarda nacional (...) E muito menos com permissões para matar", destacou a mandatária.

Manzo, no entanto, era um duro crítico desta política e ele próprio liderava operações nas quais perseguia criminosos até mesmo de helicóptero.

Sheinbaum destacou que o plano inclui um reforço na segurança, embora sem detalhar números, além de promover trabalhos de inteligência. Em nível social, serão promovidas iniciativas de educação para a paz e o esporte.

O programa começará a ser aplicado nos próximos dias, uma vez que seja realizada uma consulta às comunidades de Michoacán, um estado com forte desenvolvimento agrícola e o maior produtor e exportador mundial de abacate.

O assassinato de Manzo, apelidado de "O Bukele mexicano" por sua perseguição aos narcotraficantes, desencadeou manifestações em várias localidades do estado, com ataques a instalações oficiais.

O prefeito de 40 anos era do partido oficial Morena, mas foi eleito como independente após não ser designado como candidato.

