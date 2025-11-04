Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo recua por perspectiva de excesso de oferta

Petróleo recua por perspectiva de excesso de oferta

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os preços do petróleo retrocederam nesta terça-feira (4), em um contexto de cautela crescente após a última reunião da Opep+ pela possibilidade de um excesso de oferta no mercado.

Nesse contexto, o barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em janeiro, recuou 0,69%, para 64,44 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em dezembro, caiu 0,80%, para 60,56 dólares.

O mercado "volta a concentrar sua atenção na dinâmica da oferta" após a reunião de domingo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Oito membros do grupo acordaram elevar a produção em 137 mil barris por dia, um aumento que já tinha sido amplamente antecipado pelos analistas.

Contudo, "devido à estacionalidade", os países também decidiram suspender o aumento da produção em janeiro, fevereiro e março de 2026.

"Sua ação busca evitar uma queda pronunciada dos preços", declarou Kilduff, mas, ao anunciarem uma pausa, "de alguma maneira confirmaram" que o mercado poderia enfrentar um excesso de oferta.

Além disso, a paralisação orçamentária nos Estados Unidos continua e com ela a ausência de dados econômicos oficiais desde 1º de outubro.

O bloqueio provocou a suspensão temporária de centenas de milhares de funcionários públicos e afetou gravemente a distribuição de ajudas sociais.

"Os operadores do mercado avançam às cegas, preocupados com a solidez da economia americana e com dúvidas sobre se isso se traduzirá em uma desaceleração da demanda", assegurou Kilduff.

Segundo o analista, "o único fator que sustenta o mercado são os ataques ucranianos persistentes contra infraestruturas petrolíferas russas", que geram temores de possíveis interrupções no fornecimento.

ni/tmc/as/mvl/dga/rpr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar