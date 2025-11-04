EUA ELEIÇÕES: Nova York vota para prefeito com socialista Mamdani como favorito

Os nova-iorquinos comparecem às urnas nesta terça-feira (4) com o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani como favorito à prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos, o que antecipa uma frente de oposição democrata contra um beligerante Donald Trump.

O influente ex-vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, número dois durante os mandatos de George W. Bush (2001-2009), faleceu aos 84 anos, anunciou a família nesta terça-feira (4).

Peru rompe relações diplomáticas com México por asilo concedido a ex-premiê de Castillo

O Peru rompeu na segunda-feira (3) as relações diplomáticas com o México, após o asilo concedido à ex-primeira-ministra Betssy Chávez, processada pela tentativa de golpe de Estado de dezembro de 2022 do ex-presidente Pedro Castillo, informou o Ministério das Relaçõ

-- EUROPA

ROMA:

Morre trabalhador resgatado após colapso de torre medieval em Roma

Um trabalhador resgatado depois de passar 11 horas nos escombros de uma torre medieval que desabou parcialmente no centro de Roma faleceu nesta terça-feira (4) após ser hospitalizado, informou a imprensa italiana, citando fontes médicas.

=== ECONOMIA ===

MADRI:

Telefónica registra mais de 1 bi de euros de prejuízo líquido nos nove primeiros meses de 2025

O gigante espanhol das telecomunicações Telefónica, envolvido em uma importante mudança estratégica que busca aumentar sua rentabilidade, anunciou nesta terça-feira (4) prejuízo líquido de 1,08 bilhão de euros (6,65 bilhões de reais) nos primeiros nove meses de 2025, e a redução pela metade do seu dividendo por ação em 2026.

=== COP 30 ===

RIO DE JANEIRO:

Por que chef paraense se recusou a cozinhar menu vegano para o príncipe William

O chef paraense Saulo Jennings sente tamanha paixão pelos sabores da floresta amazônica — como o pirarucu — que se recusou a preparar um jantar vegano para a cerimônia de entrega de prêmios ambientais organizada pelo príncipe William, da Inglaterra.

BANGCOC:

Maior emissor, mas recordista em energia renovável: o balanço climático da China

A China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa que ameaçam o planeta, mas também é o país com o maior número de fontes de energia renovável instaladas e o maior número de veículos elétricos em circulação.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento da rodada da Liga dos Campeões

CASABLANCA:

Atletas afegãs exiladas encontram esperança nos gramados do Marrocos

Quando os talibãs retornaram ao poder em 2021, "eu quis morrer", conta Manoozh Noori. Quatro anos depois, a atleta afegã acaba de participar de um campeonato no Marrocos ao lado de outras exiladas para quem o futebol se tornou um motivo de resistência e esperança.

