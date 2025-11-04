Partido Democrata conquista governo da Virgínia em pleito crucial para Trump

A democrata Abigail Spanberger foi eleita nesta terça-feira (4) governadora do estado da Virgínia, segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos, num pleito que é considerado um termômetro dos primeiros nove meses de Donald Trump em seu retorno à Casa Branca.

Spanberger, ex-agente da CIA de 46 anos, era a grande favorita nas pesquisas para se tornar a primeira mulher governadora deste estado da Costa Leste, dirigido pelo republicano Glenn Youngkin nos últimos quatro anos.