Nos EUA, Aeroporto Reagan retoma voos, após paralisação por ameaça de bomba

Agência Estado
Agência Estado
Os voos de entrada e saída do Aeroporto Nacional Ronald Reagan, na área de Washington, D.C., foram retomados depois que as pistas foram interrompidas nesta terça-feira, 4, devido a uma ameaça de bomba, anunciaram as autoridades federais. A ameaça foi direcionada a um voo da United Airlines que viajava de Houston, no Texas, para o aeroporto, disse o Secretário de Transporte dos EUA, Sean Duffy, no X.

Todos os outros voos foram suspensos enquanto a aeronave era movida para uma área isolada do campo de aviação e os passageiros desembarcavam e eram levados de ônibus para o terminal, de acordo com um porta-voz da Autoridade de Aeroportos Metropolitanos de Washington.

As operações foram retomadas por volta das 13h30 (horário local), de acordo com Duffy, que agradeceu à polícia pela resposta rápida. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

EUA

