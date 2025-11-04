Nintendo aumenta objetivo de vendas do Switch 2

A Nintendo anunciou nesta terça-feira que espera vender 19 milhões de consoles Switch 2 no atual ano fiscal, acima da meta anterior de 15 milhões. O Switch 2 tornou-se o console de jogos eletrônicos mais vendido do mundo após seu lançamento em junho.

"O dispositivo tem vendas fortes desde seu lançamento", comentou a Nintendo, que aumentou a projeção de lucros anuais de 300 bilhões de ienes para 350 bilhões (2,3 bilhões de dólares, 12,3 bilhões de reais). As vendas dos jogos "Mario Kart World" e "Donkey Kong Bananza" estão crescendo de forma constante, afirmou a empresa japonesa. "Vamos tentar manter o momento de lançamento de títulos e com títulos novos contínuos para expandir a base de usuários da plataforma", acrescentou a empresa. A Nintendo diversificou suas atividades com filmes de sucesso e parques temáticos, mas os consoles continuam sendo o principal negócio.