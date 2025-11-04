Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nigéria afirma que sua Constituição não tolera perseguição religiosa, após ameaça de Trump

Autor AFP
Tipo Notícia

O governo nigeriano afirmou, nesta terça-feira (4), que sua Constituição não permite a perseguição religiosa, após a ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de intervenção militar no país africano devido ao "assassinato de cristãos".

"É impossível que a perseguição religiosa seja apoiada de qualquer forma pelo governo da Nigéria, em qualquer nível", declarou o ministro das Relações Exteriores, Yusuf Tuggar, em uma coletiva de imprensa em Berlim. 

Esta é a primeira reação de uma autoridade de alto escalão do país do oeste da África após os alertas de Trump no domingo. 

O magnata republicano afirmou nas redes sociais, durante o fim de semana, que havia solicitado ao Pentágono o desenvolvimento de um possível plano de ataque à Nigéria. Mais tarde, justificou a declaração dizendo que "eles estão matando cristãos, e estão matando-os em grande número". 

No entanto, Tuggar afirmou que a Nigéria tem um "compromisso constitucional com a liberdade religiosa e o Estado de Direito". 

O país mais populoso da África, dividido quase igualmente entre um sul predominantemente cristão e um norte muçulmano, é palco de inúmeros conflitos que, segundo especialistas, matam fiéis de ambas as religiões, muitas vezes sem distinção.

Mas as denúncias de "perseguição" a cristãos na Nigéria têm repercutido online entre a direita americana e europeia nos últimos meses. 

Acompanhado por seu homólogo alemão, Johann Wadephul, Tuggar alertou contra qualquer tentativa de dividir a Nigéria com base em questões religiosas. 

Trump não sugeriu nenhuma divisão do país por motivos religiosos, mas afirmou, sem apresentar provas, que "milhares de cristãos estão sendo assassinados e islamistas radicais são responsáveis por esse massacre".

