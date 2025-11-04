Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Napoli empata em casa com Eintracht Frankfurt (0-0) e segue sem embalar na Champions

AFP Autor
Napoli e Eintracht Frankfurt empataram sem gols nesta terça-feira (4), no estádio Diego Maradona, pela 4ª rodada da primeira fase de Liga dos Campeões.

De volta à sua casa, o time napolitano dominou a maior parte do jogo, mas não conseguiu superar a retranca do Frankfurt.

Mas apesar da postura defensiva, foram os alemães que tiveram a chance mais clara da partida, em um chute do atacante Ansgar Knauff defendido pelo goleiro Vanja Milinkovic-Savic (73').

O empate não foi um bom resultado para o Napoli, que precisava reagir depois da humilhante goleada por 6 a 1 sofrida para o PSV Eindhoven na 3ª rodada.

A equipe do técnico Antonio Conte, atual campeã italiana e líder da Serie A, soma apenas 4 pontos na Champions, assim como o Eintracht Frankfurt.

