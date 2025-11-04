Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

México rejeita decisão do Peru de romper relações diplomáticas

Autor Agência Estado
Agência Estado
Tipo Notícia

A presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rejeitou nesta terça-feira a decisão do Peru de romper relações com o México depois que seu governo concedeu asilo diplomático à ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, acusada de rebelião, e considerou a medida "fora de toda proporção".

Diante da escalada das tensões diplomáticas entre os dois países, Sheinbaum defendeu a postura do México sobre o processo que levou à prisão e destituição do ex-presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022). Ela disse que "foi totalmente injusta" a detenção e correspondeu a um "tema político" e uma visão de "muita discriminação por parte do que era a classe política do Peru".

Durante sua conferência matutina, ela indicou que, apesar da decisão de Lima, seu governo manterá as relações comerciais e consulares com o país andino.

(*Fonte: The Associated Press).

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

