México rejeita decisão do Peru de romper relações diplomáticas

A presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rejeitou nesta terça-feira a decisão do Peru de romper relações com o México depois que seu governo concedeu asilo diplomático à ex-primeira-ministra peruana Betssy Chávez, acusada de rebelião, e considerou a medida "fora de toda proporção".

Diante da escalada das tensões diplomáticas entre os dois países, Sheinbaum defendeu a postura do México sobre o processo que levou à prisão e destituição do ex-presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022). Ela disse que "foi totalmente injusta" a detenção e correspondeu a um "tema político" e uma visão de "muita discriminação por parte do que era a classe política do Peru".