Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maldivas impõem proibição geracional inédita ao cigarro

Maldivas impõem proibição geracional inédita ao cigarro

Autor DW
Autor
DW Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

País se torna o primeiro do mundo a proibir, de forma permanente, o consumo de tabaco a nascidos a partir de 2007. Regra também é válida para turistas.As Maldivas passaram a proibir, a partir deste sábado, neste sábado (1º/11), nascidos a partir de janeiro de 2007 de comprar ou consumir cigarros ou produtos derivados, segundo informou o Ministério da Saúde do país. Com a decisão, que visa "proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco”, o país se torna o primeiro do mundo a estabelecer uma proibição geracional do fumo. Nascidos a partir desta data estão agora "permanentemente" proibidos de fumar cigarros, mesmo após completarem 18 anos. A política recebeu apoio do presidente Mohamed Muizzu no início deste ano. "De acordo com a nova disposição, indivíduos nascidos em ou após 1º de janeiro de 2007 estão proibidos de comprar, usar ou receber produtos de tabaco nas Maldivas”, diz o comunicado. "A proibição se aplica a todas as formas de tabaco, e os comerciantes são obrigados a verificar a idade antes da venda”, acrescentou. Vender produtos de tabaco para menores implicará uma multa de 50 mil rufiyaa (R$ 17 mil). A proibição também se aplica a turistas. Cigarros eletrônicos banidos As regras também incluem a proibição de importação, venda, distribuição, posse e uso de cigarros eletrônicos e produtos de vaporização. No país, a proibição de cigarros eletrônicos e vapes se aplica a todos os indivíduos, independentemente da idade. O uso de dispositivos de vaporização proibidos acarreta multa de 5.000 rufiyaa (R$ 1,7 mil). As Maldivas são uma nação do sul da Ásia composta por 1.191 pequenos ilhéus de coral espalhados por cerca de 800 quilômetros de norte a sul, com a Linha do Equador passando pelos atóis do sul. Até agora, a Nova Zelândia foi o primeiro e único país a promulgar uma lei desse tipo contra o tabagismo, mas ela foi revogada em novembro de 2023, menos de um ano após sua introdução. A justificativa dada foi que a derrubada da regra ajudaria a financiar reduções de impostos em outras áreas. O Reino Unido também discute a implementação de regra similar, proibindo o acesso ao cigarro para nascidos a partir de 2009, mas a legislação segue em discussão no Parlamento. gq (AFP, DW, OTS)

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar