Legado da rainha Elizabeth II na moda terá exposição no Palácio de Buckingham

O Palácio de Buckingham receberá, entre abril e outubro de 2026, uma exposição sem precedentes que destacará o legado de moda deixado pela falecida monarca Elizabeth II em seus 70 anos de reinado. Os ingressos, que estão à venda a partir desta terça-feira, permitirão admirar quase 200 peças do guarda-roupa da soberana, falecida em 2022 aos 96 anos.

A mostra incluirá desde seus suntuosos vestidos de cerimônia até seus célebres lenços, o estilo tão característico da falecida rainha. "O guarda-roupa de Elizabeth II era uma aula magistral de simbolismo, costura e artesanato britânico", destacou a curadora da exposição, Caroline de Guitaut, citada no comunicado. Os estilistas Erdem Moralıoğlu, Richard Quinn e Christopher Kane contribuirão para esta exposição, chamada "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" (Rainha Elizabeth II: Sua Vida com Estilo). Segundo Christopher Kane, "as roupas da falecida rainha contam a história do Reino Unido e da identidade mutável do país através da moda".

Aproximadamente metade das peças será apresentada ao público pela primeira vez, indicou em um comunicado o Royal Collection Trust, organismo responsável pela conservação do patrimônio da monarquia. Entre as criações assinadas por Norman Hartnell, o estilista da falecida rainha, estão o vestido de noiva da então princesa Elizabeth e seu traje de coroação em 1953. A exposição também exibirá o vestido azul que ela usou no casamento de sua irmã, a princesa Margaret, em 1960.

Outra peça será o vestido verde que ela vestiu durante um banquete em homenagem ao presidente americano Dwight Eisenhower na embaixada britânica em Washington, em 1957. A mostra, apresentada como a maior dedicada ao guarda-roupa da soberana, também incluirá peças mais informais, como trajes de equitação, um esporte que ela adorava. Além disso, será exibido um impermeável de plástico transparente do estilista Hardy Amies, da década de 1960, particularmente moderno para a época.