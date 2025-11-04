Lanterna do Italiano, Fiorentina demite técnico Stefano Pioli

A Fiorentina, lanterna do Campeonato Italiano com apenas quatro pontos em dez rodadas, anunciou a demissão do técnico Stefano Pioli nesta terça-feira (4), depois de um ano e quatro meses de trabalho.

Daniele Galloppa comandará interinamente a equipe toscana, que ainda não venceu nenhum jogo nesta edição da Serie A.