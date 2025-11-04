Juventus empata em casa com Sporting (1-1) na Champions

O Sporting abriu o placar com Maximiliano Araújo aos 12 minutos e quase ampliou pouco depois, mas o chute de Francisco Trincão explodiu no travessão (14').

A Juventus ainda busca sua primeira vitória na Liga dos Campeões, após o empate em 1 a 1 com o Sporting de Lisboa nesta terça-feira (4), em Turim, pela 4ª rodada.

A Juve empatou ainda no primeiro tempo com Dusan Vlahovic (34'), que concluiu um contra-ataque iniciado por Khéphren Thuram.

Após quatro rodadas, a 'Vecchia Signora', que fez seu segundo jogo sob o comando do técnico Luciano Spalletti, soma apenas três pontos e ocupa a 23ª posição nesta primeira fase da Champions, colocando em risco sua classificação para o mata-mata.

O Sporting, por sua vez, tem sete pontos e é o décimo na tabela.

