Israel entrega corpos de 45 palestinos após troca com Hamas

Israel entregou nesta segunda-feira, 3, os corpos de 45 palestinos na Faixa de Gaza, um dia depois de o Hamas devolver os restos mortais de três soldados israelenses mortos no ataque do dia 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra no território. A troca, que foi intermediada pela Cruz Vermelha, ocorreu no âmbito da trégua mediada pelos Estados Unidos, que tenta consolidar o fim do conflito.

Desde o início da pausa nos combates, os militantes palestinos já entregaram os corpos de 20 reféns israelenses, enquanto Israel devolveu 270 corpos de palestinos.