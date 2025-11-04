Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel entrega corpos de 45 palestinos após troca com Hamas

Israel entrega corpos de 45 palestinos após troca com Hamas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Israel entregou nesta segunda-feira, 3, os corpos de 45 palestinos na Faixa de Gaza, um dia depois de o Hamas devolver os restos mortais de três soldados israelenses mortos no ataque do dia 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra no território. A troca, que foi intermediada pela Cruz Vermelha, ocorreu no âmbito da trégua mediada pelos Estados Unidos, que tenta consolidar o fim do conflito.

Desde o início da pausa nos combates, os militantes palestinos já entregaram os corpos de 20 reféns israelenses, enquanto Israel devolveu 270 corpos de palestinos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

