Israel confirma que corpo entregue na terça é de refém de Gaza

Israel confirmou nesta quarta-feira (5, data local) que os restos mortais entregues pelo Hamas na véspera pertenciam a um israelense-americano sequestrado durante o ataque do movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023. O Hamas devolveu o corpo na noite de terça-feira como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza intermediado pelo presidente americano Donald Trump.

"Representantes das Forças de Defesa de Israel informaram à família do refém falecido, o sargento Itay Chen, que seu ente querido havia sido devolvido a Israel e identificado positivamente", afirmou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Chen, que tinha 19 anos no momento de sua morte, trabalhava na fronteira com a Faixa de Gaza quando o movimento islamista Hamas lançou seu ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel. Seus pais receberam o último sinal de vida do jovem quando começou o ataque. Não obstante, o Exército israelense anunciou sua morte cinco meses depois, em março de 2024. Indicou que ele havia falecido em combate e seu corpo foi levado para Gaza.

Horas antes da entrega, os pais de Chen disseram à AFP que esperavam que as autoridades israelenses não deixassem seu filho em Gaza. "Sentimos o apoio da nação inteira, as pessoas nos apoiam e querem ver todos os reféns de volta", declarou Ruby Chen, pai de Itay. O jovem soldado é o refém falecido de número 21 cujos restos mortais foram entregues pelo Hamas a Israel desde que o cessar-fogo entrou em vigor em Gaza em 10 de outubro.