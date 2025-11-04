Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incêndio deixa 10 mortos em lar de idosos na Bósnia

Autor AFP
Tipo Notícia

Dez pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em um incêndio que começou na noite de terça-feira (4) em uma residência para idosos na localidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, informou a polícia.

"Segundo a informação preliminar, dez residentes do lar de idosos de Tuzla morreram no incêndio", disse uma porta-voz policial em comunicado.

Cerca de 20 pessoas, incluindo bombeiros, policiais, pessoal médico, empregados e residentes do asilo foram atendidas com lesões, acrescentou.

Segundo o estabelecimento, o fogo começou no sétimo andar, por volta das 20h45 locais (16h45 em Brasília).

Uma equipe de investigação chegou ao local para determinar as causas do incêndio, indicou a porta-voz policial Adnana Sprecic.

