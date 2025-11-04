Incêndio deixa 10 mortos em lar de idosos na Bósnia

Dez pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas em um incêndio que começou na noite de terça-feira (4) em uma residência para idosos na localidade de Tuzla, no nordeste da Bósnia, informou a polícia.

"Segundo a informação preliminar, dez residentes do lar de idosos de Tuzla morreram no incêndio", disse uma porta-voz policial em comunicado.