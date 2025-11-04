Gauff se recupera no WTA Finals com vitória sobre Paolini, que é eliminada
Depois da derrota para sua compatriota Jessica Pegula (N.5) na estreia, a tenista americana Coco Gauff, número três do mundo, se recuperou no WTA Finals e manteve vivas as suas chances de classificação para a semifinal ao derrotar, nesta terça-feira (4), a italiana Jasmine Paolini (N.8), que acabou eliminada.
Gauff, atual campeã do torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 18 minutos.
A jovem americana de 21 anos começou dominando a partida rapidamente, quebrando o saque de Paolini na primeira oportunidade. No game seguinte, salvou três break points e ampliou sua vantagem para 3-0.
Mas no sétimo game, Gauff cometeu duas duplas faltas consecutivas e teve o serviço quebrado. No entanto, a número 3 do mundo não se abateu, conseguiu uma nova quebra na sequência e fechou o primeiro set em 40 minutos.
No início da segunda parcial, o jogo continuava equilibrado até que, com o placar em 2-2, a americana confirmou um break point com uma passada de direita, seguida por um erro de Paolini, visivelmente debilitada por uma virose com a qual vem sofrendo há vários dias.
Gauff manteve a vantagem e conseguiu a segunda quebra do set no sétimo game, antes de sacar para selar a vitória.
"Acho que Jasmine não estava 100% hoje, mas ela se movimentou muito bem e bateu na bola muito bem", disse Gauff na quadra após a vitória.
Paolini, que na primeira rodada foi derrotada pela número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, está fora da disputa por uma vaga na semifinal.
