Embraer registra lucro no 3º trimestre, mas relata impacto de tarifas

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer reportou lucro líquido de R$ 289,4 milhões no terceiro trimestre de 2025, apesar do impacto das tarifas de Donald Trump sobre os resultados de sua divisão de jatos executivos. A Embraer conseguiu evitar a maior parte das tarifas punitivas impostas em agosto pelo presidente americano sobre os produtos brasileiros, mas foi penalizada pela tarifa universal de 10% estabelecida por Trump.

"As peças que a Embraer envia para os Estados Unidos para a montagem dos aviões executivos sofrem o pagamento da alíquota e isso aumenta as despesas da Embraer e deixa o produto mais caro", explicou seu CEO, Francisco Gomes Neto, em uma apresentação virtual dos resultados. O pagamento de tarifas aos Estados Unidos totalizou 17 milhões de dólares (cerca de R$ 90 milhões na cotação atual) durante o trimestre. No entanto, a empresa atingiu R$ 10,9 bilhões no terceiro trimestre, um recorde para o período. Ela também possui sua maior carteira de pedidos da história, de 31,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 167 bilhões na cotação atual). "Continuamos confiantes em nossas perspectivas e estamos no caminho certo para atingir nossas metas para 2025", afirmou Antonio Carlos García, vice-presidente executivo de Finanças da Embraer.

A empresa havia reportado lucro de R$ 1,225 bilhão no terceiro trimestre de 2024. A terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, depois da Airbus e da Boeing, entregou 62 aviões no terceiro trimestre, três a mais do que no mesmo período de 2024. O lobby da Embraer junto com outras grandes companhias brasileiras teria ajudado a desbloquear o diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump.