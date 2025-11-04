Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois franceses acusados de espionagem no Irã saem da prisão

Autor AFP
Notícia

Dois cidadãos franceses presos no Irã por três anos e meio, acusados de espionagem, "foram libertados da prisão de Evin", anunciou no X o presidente Emmanuel Macron, nesta terça-feira (4), embora ainda não tenham conseguido sair do país.

O Irã acusava Cécile Kohler, de 41 anos, e Jacques Paris, de 72, de espionagem para os serviços de inteligência franceses e israelenses, o que eles sempre negaram.

"O diálogo continua para facilitar seu retorno à França o mais rápido possível", acrescentou Macron.

Kohler e Paris, que haviam sido condenados a 20 e 17 anos, estão "a salvo" na residência do embaixador francês em Teerã, declarou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, no X.

Os advogados do casal, Martin Pradel, Chirinne Ardakani, Emma Villard e Karine Rivoallan, celebraram um "novo dia" para seus clientes, após o fim de "sua detenção arbitrária, que durou 1.277 dias".

Em 24 de setembro, Macron havia mencionado uma "perspectiva sólida" para a libertação dos dois, que eram considerados por Paris "reféns de Estado".

Kohler, uma professora de letras, e Paris, um educador aposentado, foram detidos em 7 de maio de 2022 no último dia de uma viagem turística ao Irã.

