Djokovic vence chileno Alejandro Tabilo em sua estreia no ATP 250 de Atenas

Djokovic o venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em uma hora e 39 minutos.

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 5 do mundo, confirmou o favoritismo e estreou no ATP 250 de Atenas nesta terça-feira (4) com vitória sobre o chileno Alejandro Tabilo (N.89).

O sérvio de 38 anos só conseguiu fechar o primeiro set no tie break, mas teve mais facilidade no segundo, quebrando o serviço de Tabilo em duas ocasiões.

'Nole', que disputa o torneio na capital grega pela primeira vez, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o americano Eliot Spizzirri (N.96) e o português Nuno Borges (N.47).

Mesmo sem ter participado do Masters 1000 de Paris, Djokovic já está classificado para o ATP Finals, competição que reunirá os oito melhores tenistas do ano entre os dias 9 a 16 de novembro, em Turim.

