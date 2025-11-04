Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Djokovic vence chileno Alejandro Tabilo em sua estreia no ATP 250 de Atenas

Tipo Notícia

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 5 do mundo, confirmou o favoritismo e estreou no ATP 250 de Atenas nesta terça-feira (4) com vitória sobre o chileno Alejandro Tabilo (N.89).

Djokovic o venceu o jogo por 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 6-1, em uma hora e 39 minutos.

O sérvio de 38 anos só conseguiu fechar o primeiro set no tie break, mas teve mais facilidade no segundo, quebrando o serviço de Tabilo em duas ocasiões.

'Nole', que disputa o torneio na capital grega pela primeira vez, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor do duelo entre o americano Eliot Spizzirri (N.96) e o português Nuno Borges (N.47).

Mesmo sem ter participado do Masters 1000 de Paris, Djokovic já está classificado para o ATP Finals, competição que reunirá os oito melhores tenistas do ano entre os dias 9 a 16 de novembro, em Turim.

