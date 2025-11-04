Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Democratas vencem eleições para governador em Nova Jersey (imprensa)

Autor AFP
Tipo Notícia

A congressista democrata Mikie Sherrill venceu a disputa para o governo estadual de Nova Jersey nesta terça-feira (4), segundo projeções da imprensa dos Estados Unidos, em um pleito visto como um teste de popularidade para o presidente Donald Trump em seu retorno à Casa Branca.

Sherril, uma ex-piloto da Marinha que se apoiou em suas credenciais de segurança nacional, derrotou o empresário republicano e ex-deputado estadual Jack Ciattarelli.

eua

