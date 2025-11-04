David Beckham é condecorado pelo rei Charles III em cerimônia em Windsor

Vestido elegantemente com um fraque, Beckham apresentou-se sorridente diante do monarca e ambos trocaram algumas palavras.

Oficialmente cavaleiro desde junho, o ex-jogador de futebol David Beckham foi formalmente condecorado nesta terça-feira (4) pelo rei Charles III em uma cerimônia realizada no castelo de Windsor.

"Para um jovem originário dos bairros do leste de Londres, estar aqui no castelo de Windsor, honrado por Sua Majestade, o rei, a instituição mais importante e respeitada do mundo, é verdadeiramente um grande momento", comentou o antigo jogador após a cerimônia, à qual foi acompanhado por sua esposa, a ex-cantora Victoria Beckham, além de seus pais.

O ex-jogador de 50 anos, que se aposentou em 2013, e sua esposa Victoria, já são oficialmente Sir David e Lady Victoria.

David Beckham, um ícone do futebol e também da moda, foi condecorado por seus serviços ao esporte e sua colaboração com organizações de caridade.

O ex-jogador da seleção inglesa colaborou com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e com campanhas da Malaria No More, uma organização que trabalha pela erradicação da malária.