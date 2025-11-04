Cúpula das Américas é adiada em meio a tensão na região

Em comunicado, divulgado nesta segunda-feira (3), o país diz que o adiamento ocorre em razão "das profundas divisões que atualmente dificultam o diálogo produtivo nas Américas".

"Após uma análise cuidadosa da situação na região, o Governo Dominicano decidiu adiar a Décima Cúpula das Américas para o próximo ano", informa.

Segundo a nota, a decisão foi tomada "em comum acordo com nossos parceiros mais próximos, incluindo os Estados Unidos, idealizador original deste fórum, e outros países importantes". "Também consultamos representantes das principais instituições internacionais envolvidas na organização da Cúpula, como o Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)", acrescenta.

O anúncio ocorre no momento em que os Estados Unidos têm aumentado o número de tropas militares no Caribe e com ataques a embarcações que, segundo o governo de Donald Trump, tinham carregamentos de drogas.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp