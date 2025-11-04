Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Coreia do Norte lançou foguetes de artilharia durante visita do chefe do Pentágono, afirma Seul

Autor AFP
AFP Autor
A Coreia do Norte lançou vários foguetes de artilharia uma hora antes da visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, na segunda-feira (3) à fronteira do país com a Coreia do Sul, informou nesta terça-feira (4) o Exército de Seul à AFP.

Pyongyang também disparou na semana passada projéteis similares minutos antes de uma reunião do presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, com seu o homólogo chinês, Xi Jinping, afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul.

A instituição afirmou que detectou "quase 10 foguetes de artilharia disparados em direção à parte norte do Mar do Oeste", nome utilizado por Seul para identificar o Mar Amarelo.

Os projéteis foram disparados por volta das 15h00 (3h00 de Brasília) de sábado e às 16h00 (4h00 de Brasília) de segunda-feira.

"As autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão analisando minuciosamente os detalhes dos projéteis", acrescentou o Estado-Maior sul-coreano. 

Hegseth visitou na segunda-feira a fronteira entre as duas Coreias, o primeiro chefe do Pentágono a seguir para o local em oito anos. 

Ele percorreu Panmunjom, a simbólica aldeia de trégua onde as tropas dos dois lados coexistem frente a frente, após fazer uma parada no posto de observação Ouellette, que domina a zona desmilitarizada.

Hegseth e seu homólogo sul-coreano, Ahn Gyu-back, "reafirmaram a sólida postura de defesa conjunta e a estreita cooperação entre Coreia do Sul e Estados Unidos", informou o Ministério da Defesa de Seul em um comunicado.

A viagem de Hegseth aconteceu depois que não prosperou a ideia de uma reunião entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a viagem do republicano na semana passada pela Ásia.

Trump, no entanto, indicou que está disposto a "retornar" para um futuro encontro com Kim.

No sábado, Lee se reuniu com o mandatário chinês Xi à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) e fez um apelo para que ajude Seul a "retomar o diálogo" com o Norte.

