Coreia do Norte envia 5.000 soldados à Rússia para reconstruir infraestruturas, diz Seul

A Coreia do Norte enviou aproximadamente 5.000 soldados para a Rússia para auxiliar na "reconstrução de infraestruturas", afirmou um parlamentar sul-coreano nesta terça-feira (4), após uma reunião com os serviços de inteligência de Seul. "Cerca de 5.000 soldados da construção norte-coreanos foram enviados para a Rússia em etapas desde setembro e espera-se que sejam mobilizados para a reconstrução de infraestruturas", disse o parlamentar sul-coreano Lee Seong-kweun a jornalistas.

Segundo Lee, os serviços de inteligência estimam que 10.000 soldados norte-coreanos estejam atualmente posicionados perto da fronteira russo-ucraniana. A Coreia do Norte, liderada por Kim Jong-un, enviou milhares de soldados para lutar ao lado das forças russas na Ucrânia. Pelo menos 600 soldados norte-coreanos morreram na guerra da Ucrânia, que começou com a invasão russa em 2022, e vários milhares ficaram feridos, segundo estimativas sul-coreanas. Analistas acreditam que, em troca do envio de tropas, a Rússia está fornecendo à Coreia do Norte ajuda financeira, tecnologia militar, além de alimentos e energia.