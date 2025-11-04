Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Conmebol cogita final da Libertadores fora da América do Sul nos próximos anos

Autor AFP
Tipo Notícia

A Conmebol cogita levar a final da Libertadores para fora da América do Sul nos próximos anos, como parte de uma estratégia para internacionalizar o principal torneio de clubes do continente.

A mudança na sede do jogo pelo título implicaria uma nova alteração na decisão da competição, que desde 2019 é disputada em jogo único e em campo neutro.

Antes da implementação desse formato, que é utilizado na Liga dos Campeões da Europa, o campeão da Libertadores era definido em jogos de ida e volta, nas casas dos finalistas.

"Este assunto [a disputa da final fora da América do Sul] é normalmente colocado sobre a mesa e avaliado", disse o diretor comercial da Conmebol, Juan Emilio Roa, ao portal americano The Athletic, em uma reportagem publicada nesta terça-feira (4).

"Posso dizer a vocês que já decidimos um plano para os próximos anos, mas certamente estamos avaliando", acrescentou.

Roa explicou que a eventual mudança faria parte de uma estratégia para "aumentar o interesse" fora da América do Sul sobre a Libertadores, que é disputada desde 1960 e tem grande impacto nas torcidas sul-americanas.

"Estamos trabalhando em um conjunto de medidas para que o interesse cresça fora da América do Sul", disse o dirigente.

Os debates sobre a possível mudança acontecem em um momento em que a Conmebol discute a venda dos direitos de transmissão para o período 2027-2030, segundo o The Athletic.

Isso significaria seguir os passos de outras competições europeias que transferiram as finais de alguns de seus torneios para outros países, como as Supercopas da Espanha e da Itália.

Recentemente, a LaLiga espanhola tentou transferir o jogo entre Villarreal e Barcelona para Miami, nos Estados Unidos, mas desistiu da ideia após a oposição de clubes, torcedores e jogadores.

A final da Copa Libertadores 2025 será no dia 29 de novembro em Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo vão disputar o título, que pelo sétimo ano consecutivo ficará com um time brasileiro.

Em seus 65 anos de existência, a Libertadores só teve um jogo de final disputado fora da América do Sul. Foi em 2018, entre Boca Juniors e River Plate.

Após atos de violência antes do jogo de volta no estádio Monumental, casa do River, o duelo decisivo entre os dois clubes mais populares da Argentina aconteceu no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, e terminou com o título dos 'Millionarios' sobre o arquirrival Boca.

