Colômbia prepara tratado de extradição com Emirados Árabes

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, informou, nesta terça-feira (4), que está preparando um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos para combater o tráfico de drogas, em meio à disputa com o governo de Donald Trump sobre o narcotráfico. A Colômbia, maior produtora de cocaína do mundo, perdeu sua certificação como aliada contra o tráfico de drogas dos Estados Unidos. Neste contexto, Trump acusou, sem apresentar provas, Petro de ser "líder do narcotráfico" e impôs sanções econômicas contra ele.

"Com as polícias europeias e árabes começo a preparar um tratado de extradição com os Emirados Árabes Unidos", indicou o presidente colombiano na rede X, sem fornecer detalhes. O mandatário afirma ter apreendido mais cocaína do que qualquer outro governo na história e busca estreitar laços no Oriente Médio com uma viagem por Arábia Saudita, Egito e Catar, de onde anunciou o próximo acordo com os Emirados. "Conseguimos êxitos que são contados por centenas de toneladas apreendidas com destino à Europa em grandes contêineres e em grandes navios", acrescentou. Segundo ele, as máfias albanesas, italianas e uruguaias seriam as responsáveis pelo tráfico internacional. Petro tem reclamado que países consumidores como os Estados Unidos não fazem esforços para reduzir a demanda. Também afirma que os grandes líderes do narcotráfico estão em Miami e em Dubai.