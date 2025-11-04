Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Avião de carga cai perto de aeroporto nos EUA

Um avião de carga da empresa de logística UPS caiu na noite desta terça-feira (4) perto do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, pouco depois da decolagem, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês). 

O avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, o aparelho era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.

Segundo a UPS, três tripulantes estavam a bordo. A empresa não forneceu informações sobre vítimas.

Uma filmagem do local do acidente mostra uma grande quantidade de destroços, e bombeiros trabalhando no combate às chamas. Um prédio próximo parecia apresentar danos causados pelo acidente.

No mês passado, um avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, causando a morte de duas pessoas no aeroporto.

