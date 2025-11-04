Avião de carga cai perto de aeroporto nos EUA

Um avião de carga da empresa de logística UPS caiu na noite desta terça-feira (4) perto do aeroporto internacional de Louisville, no estado de Kentucky, pouco depois da decolagem, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

O avião, que fazia o voo 2976, caiu por volta das 17h15 locais. Segundo a FAA, o aparelho era um McDonnell Douglas MD-11, que partia de Kentucky com destino ao Havaí.