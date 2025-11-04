Atlético de Madrid vence Union Saint-Gilloise (3-1) e consegue 2ª vitória na Champions

O Atlético de Madrid somou sua segunda vitória nesta Liga dos Campeões ao bater o Union Saint-Gilloise por 3 a 1 nesta terça-feira (4), no estádio Metropolitano. O Atlético resistiu à pressão do USG, que mostrou grande verticalidade no início da partida.

O meia Ousseynou Niang e o atacante Kevin Rodríguez ajudaram nas ações defensivas do time belga, impedindo as tentativas de acata do time 'colchonero', até Giuliano Simeone fazer a diferença. Simeone arrancou e passou por vários adversários antes de cortar para dentro e passar a bola para seu compatriota Julián Álvarez, que finalizou com estilo para abrir o placar aos 39 minutos. Antes do intervalo, Antoine Griezmann marcou aproveitando rebote do goleiro, mas o gol foi anulado pela posição irregular de Álex Baena, que havia iniciado a jogada. Para dar mais intensidade e força ao ataque do Atlético, o técnico Diego Simeone colocou em campo Conor Gallagher, Thiago Almada e Alexander Sorltoh.

As mudanças deram certo e o segundo gol saiu após um contra-ataque puxado por Sorloth, que invadiu a área e finalizou duas vezes, até a bola sobrar nos pés de Gallagher (72'), que aproveitou a sobra e chutou no ângulo para marcar. Pouco depois, o britânico Ross Sykes (80') diminuiu para o USG aparecendo na segunda trave para mandar a bola para as redes de cabeça. O time belga seguiu pressionando em busca do empate, mas Marcos Llorente (90'+6) garantiu a vitória do Atlético nos acréscimos.